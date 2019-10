Twee dodelijke aanrijdingen op pechstrook in West-Vlaanderen: vrouw stapt uit en wordt aangereden, vrachtwagen rijdt in op stilstaande wagen

Kortrijk / Brugge - Een zwaar verkeersongeval heeft dinsdagnacht het leven gekost aan een vrouw (35) uit Kortrijk. De vrouw was uitgestapt op de pechstrook en aangereden. Ook op de E40 in Brugge viel een dodelijk slachtoffer op de pechstrook. Daar werd een man aangereden door een vrachtwagen.

Afgelopen nacht gebeurde een zwaar verkeersongeval op de E17 richting Antwerpen ter hoogte van het ei in Kortrijk. Een vrouw was uitgestapt uit haar wagen die om nog ongekende reden stilstond op de pechstrook en die bestuurd werd door haar echtgenoot. Een personenwagen bestuurd door een man uit Waregem kwam er op de rechterrijstrook in aanraking met een voetgangster, een vrouw uit Kortrijk (°1984).

Twee ambulanciers die toevallig getuige waren van de feiten, probeerden nog hulp te bieden maar het slachtoffer overleed ter plaatse.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval verder te onderzoeken. Vast staat alvast dat de bestuurder van het aanrijdende voertuig niet gedronken had en ook niet te snel reed.

Waarom het voertuig halt hield op de pechstrook en het slachtoffer uitstapte wordt ook nog onderzocht.

Wagen aangereden

Ook op de E40 in Brugge gebeurde rond 2.30 uur vannacht een zwaar ongeval. Een man had zijn wagen op de pechstrook gezet ter hoogte van de verkeerswisselaar van de E40/E403. Een vrachtwagen reed die geparkeerde wagen achteraan aan.

De klap was enorm. De bestuurder van de geparkeerde wagen overleefde die dan ook niet. De hulpdiensten snelden ter plaatse maar konden voor hem niets meer doen.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden na te gaan. Door het ongeval waren de rechter- en middenrijstrook een tijdlang versperd. De wagen werd even voor zeven uur getakeld.