Racing Genk staat woensdagavond voor de zware taak om in de Champions League punten te pakken tegen titelverdediger Liverpool. De Belgische landskampioen is niet bepaald in bloedvorm met één zege in de laatste vier wedstrijden, terwijl de Reds aan kop gaan in de Premier League en slechts één keer verloren dit seizoen (2-0 tegen Napoli). Het verschil tussen Genk en Liverpool is groot en dat is in enkele cijfers over marktwaarden goed samen te vatten.