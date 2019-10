Man verschanst zich in Frans museum terwijl hij de politie bedreigt

In een archeologisch museum in saint Raphael in het zuiden van Frankrijk heeft een man zich woensdagmorgen verschanst. Hij riep bedreiging en bekladde het gebouw met Arabische slogans.

Het gaat volgens verschillende media om een man, mogelijk is er nog een medeplichtige aanwezig ook, dat is nog onduidelijk. Hij zou op de muren van he museum verschillende bedreigingen hebben geschreven. Zo staat er in het Arabisch te lezen dat “het museum een hel zal worden.”

De politie werd verwittigd door het onderhoudspersoneel. En hebben het museum ondertussen omsingeld. de man wil voorlopig niet met de politie communiceren.