39 lichamen gevonden in vrachtwagen in het Britse Essex, chauffeur gearresteerd op verdenking van moord

Een Noord-Ierse vrachtwagenchauffeur (25) in Essex is gearresteerd nadat politie in zijn laadruimte 39 lijken vond, dat meldt de BBC. Hij wordt verdacht van moord.

De politie in Essex werd dinsdagnacht rond 1.40 uur opgeroepen naar het Waterglade industrieterrein in Grays. Daar werden 39 lichamen aangetroffen, 38 volwassenen en 1 tiener. De lichamen zaten in een vrachtwagen, die vermoedelijk van Bulgarije afkomstig was en zaterdag aangekomen is in Wales.

Wie de slachtoffers zijn is voorlopig onduidelijk. “We zijn bezig met het identificeren van de slachtoffers maar dat kan een lang proces zijn.”

Een Noord-Ierse man (25), de vrachtwagen chauffeur, is volgens lokale media gearresteerd en hij wordt verdacht van moord. Het industriepark ligt vlakbij de grootste ferriehaven in Engeland en werd afgesloten door de politie om het onderzoek te kunnen doen.

“Dit is een zeer tragisch incident waar heel veel mensen hun leven zijn verloren. Ons onderzoek is volop lopende om te onderzoeken wat hier gebeurd is”, zei hoofdcommissaris Andrew Mariner aan de Britse krant The Sun.

De minister van Binnenlandse Zaken, Priti Patel, zegt dat ze geshockeerd en verdrietig is door het nieuws.