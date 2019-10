Emmaüs is HR-ambassadeur 2019

Ilse Janssens (in het midden), HR-coördinator bij zorgnetwerk Emmaüs dat vooral in Antwerpen actief is, mocht de prijs in ontvangst nemen. Foto: Jobat.be

Het HR-team van zorgbedrijf Emmaüs werd verkozen tot HR-ambassadeur 2019. Een eretitel die het een jaar lang mag dragen.

Emmaüs is een zorgnetwerk dat voornamelijk actief is in de Belgische provincie Antwerpen. Het stelt ruim 6.700 medewerkers te werk op 24 locaties. Ilse Janssens, HR-coördinator bij Emmaüs, mocht dit jaar in de Ghelamco Arena in Gent de prijs in ontvangst nemen.

Het netwerkevenement HR-Gala verleent al veertien jaar een ambassadeursopdracht aan een bedrijf of persoon die als ‘referentie’ kan worden aanzien op het vlak van HR. De organisatie wil hiermee naar eigen zeggen het vakgebied van human resources management extra zichtbaarheid geven.

Met hun titel komt Emmaüs in het gezelschap van organisaties als Mathieu Gijbels, Colruyt, Schoenen Torfs en MediaMarkt. Ook zij waren de voorbije jaren al HR-ambassadeurs.

Niet evidente context

Volgens Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond voor Belgische Ondernemingen (VBO) en voorzitter van de jury, maakte Emmaüs indruk met “een zeer sterke bedrijfscultuur gebaseerd op een duurzame, waarden gerichte strategie.” Dit gebeurt, volgens hem, in een niet evidente arbeidsmarkt-context waar de middelen ook niet voor het rapen liggen. “De organisatie en de zorg getuigen van gastvrijheid, openheid, gelijkwaardigheid, kwaliteit en solidariteit”, stelt hij.

