Energieke dansers op Antwerps festival gaan de wereld rond

Linkeroever - Fire is Gold op Linkeroever is al enkele maanden achter de rug, maar een video die op het festival werd gemaakt, gaat nog steeds de wereld rond. Het vurige Afro House-dansje werd intussen al miljoenen keren bekeken en verzamelde al honderdduizenden reacties. De energieke danspasjes waren geen verzinsel van het moment, maar zijn het werk van de Belgische choreografe Jeny Bonsenge.

De 23-jarige Brusselse Bonsenge verwierf in haar jonge carrière al internationale faam met haar kwieke dansmoves. Het blonde meisje (9) die de hoofdrol steelt in bovenstaande video is haar favoriete studente, die ook een prominente rol speelt op het Instagramaccount van de getalenteerde danseres.

