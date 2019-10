Divock Origi keert als Champions League-winnaar terug naar Genk: “Het Belgische voetbal heeft indruk gemaakt”

“Na Genk-Napoli kwamen enkele spelers naar me toe omdat ze beseften dat het in Genk geen eenvoudige wedstrijd ging worden. Het Belgische voetbal heeft indruk gemaakt.” Divock Origi (24) was voor zijn ploegmaats van Liverpool dan ook de geknipte informatiebron, want de zoon van gewezen Genk-spits Mike Origi speelde vroeger bij de jeugd van blauw-wit. “Ik denk er wel eens aan terug als ik voorbij het stadion rij. Genk heeft een speciale plaats in mijn hart.”