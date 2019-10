Euthanasie ‘Wielemie’ is wereldnieuws

Een pushbericht van de Britse tabloid The Mirror en ook andere nieuwsoutlets over de hele wereld berichten over het overlijden van Marieke Vervoort.

Van The Washington post over El País tot de Hindu Times, het mag duidelijk zijn dat het overlijden van Marieke Vervoort heel wat mensen raakt. De gouden medaillewinnares krijgt geen kleine berichtjes in de kolom, quasi alle nieuwssites tonen een uitgebreid profiel van haar. En belichten ook haar keuze voor euthanasie, wat in ons land legaal is in tegenstelling tot veel andere landen.

Foto: Le Monde

Foto: Lokmat News Hindi

Foto: El País