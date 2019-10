“‘En nu oprotten hé Waes’, zo typisch Marieke”: Tom Waes neemt afscheid van zijn beste vriendin Wielemie

“Anekdotes? Ik heb er veel te veel”, zegt Tom Waes. Gisteren nam hij afscheid van zijn beste vriendin Marieke ‘Wielemie’ Vervoort. De twee hadden een hechte vriendschapsband, hij was er ook op slechte momenten. Naar het einde toe waren dat er te veel. “Ze was op en moegestreden, maar ze heeft nog zelf kunnen beslissen. Ze had me gevraagd erbij te zijn als ze ging, maar dat wou ik niet.”