Limbombe geflitst met 172 km/u: 800 euro boete en maand rijverbod

/ Ardooie - De Brugse politierechter heeft profvoetballer Anthony Limbombe (25) bij verstek veroordeeld tot 800 euro boete en een maand rijverbod voor een forse snelheidsovertreding. De flankaanvaller die vandaag bij Standard Luik speelt, reed 172 kilometer per uur op de autosnelweg in Ardooie.

Op zondag 19 augustus 2018 werd Limbombe met zijn Mercedes geflitst op de E403 in Ardooie. In de richting van Brugge reed hij om 15.57 uur met een snelheid van 172 kilometer per uur. Bovendien werd de profvoetballer in de loop van 2018 niet minder dan vier keer veroordeeld voor snelheidsovertredingen. De politierechter legde hem woensdagochtend 800 euro boete en een maand rijverbod op.

Anthony Limbombe was in de periode van de inbreuk bezig met zijn overgang van Club Brugge naar het Franse FC Nantes af te ronden. Dankzij zijn prestaties bij Club maakte hij in maart 2018 ook zijn debuut voor de Rode Duivels. Ondertussen speelt Limbombe op uitleenbasis voor Standard Luik.