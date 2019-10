Uitbaters all you can eat-restaurant vrijgesproken voor huisjesmelkerij

Brugge - De strafrechter in Brugge heeft de uitbaters van restaurant De Wereld is Klein in Varsenare (Jabbeke) vrijgesproken voor huisjesmelkerij. Hij achtte ze enkel schuldig aan inbreuken op de wooncode. Daarvoor kregen ze opschorting van straf.

Het onderzoek naar de handel en wandel van Yunshen C. (38) en Qunmeng X. (38) ging in mei 2017 van start met een inspectie in hun all you can eat-restaurant De Wereld is Klein langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Er waren zes Hongaarse werknemers aan de slag die verklaarden dat ze in het pand naast het restaurant woonden. De Chinese zaakvoerders bleken over drie dergelijke panden te beschikken, waar op anderhalf jaar tijd 26 verschillende Hongaarse werknemers waren ingeschreven. “Uit hun verklaringen bleek dat ze minstens acht uur per dag moesten werken, zes dagen op zeven. Ze kregen maandelijks 1.000 euro cash. Daarnaast kregen ze ook eten en een onderkomen”, aldus de procureur.

Omdat het gerechtelijk onderzoek onvoldoende bewijzen opleverde voor mensenhandel, werden C. en X. enkel gedagvaard voor huisjesmelkerij en inbreuken op de Vlaamse Wooncode. “De panden waar de werknemers verbleven kampten met vochtproblemen en waren kleiner dan de wettelijke minimumoppervlakte van twaalf vierkante meter. Er waren ook geen wastafels met warm en koud water”, stelde de procureur, die achttien maanden cel vorderde voor het duo. Maar volgens de verdediging was van huisjesmelkerij geen sprake. “De woningen vertoonden gebreken, maar mensonwaardige omstandigheden waren dit niet”, zei advocate Virginie Cottyn. “Intussen werd de situatie van de panden geregulariseerd.” Cottyn vroeg om de gunst van de opschorting voor haar cliënten en de rechter ging woensdag in op dat verzoek. Volgens de rechter zijn enkel de inbreuken op de Vlaamse Wooncode bewezen. Voor huisjesmelkerij werden de restaurantuitbaters vrijgesproken.