Psychiaters wisten meteen dat moordenaar Shashia loog over geheugenverlies: “Hij was een tikkende tijdbom. Er is hoog risico dat hij opnieuw hervalt”

Beschuldigde Jonny Van Den Broeck (28) was een tikkende tijdbom toen Shashia Moreau zijn pad kruiste. Hij vertoont psychopathische kenmerken, en hij kan moeilijk grenzen accepteren. Dat getuigden de gerechtspsychiaters op het assisenproces over Pokémonmoord. “Er is een groot risico dat hij zijn sadistische fantasieën opnieuw wil uitvoeren.”