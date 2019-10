Kylian Mbappé is een fenomeen dat zelfs Lionel Messi het nakijken geeft (en andere topspitsen zoals Romelu Lukaku)

Club Brugge zal zich de avond van 22 oktober 2019 nog lang herinneren. Het was de dag dat Kylian Mbappé zijn duivels ontbond op Jan Breydel en PSG naar een 0-5-overwinning leidde met drie doelpunten en een assist. De 20-jarige Fransman snoepte tussendoor een record af van Lionel Messi en blijft de indrukwekkende statistieken aan elkaar rijgen.

Mbappé haalde tegen blauw-zwart zijn gram. De aanvaller was een tijdje buiten strijd met een hamstringblessure en had gehoopt om te starten. Thomas Tüchel zette hem echter op de bank. “Ik wilde starten en dacht dat ik een basisplaats zou krijgen, maar de trainer maakte een andere keuze”, liet Mbappé na afloop optekenen bij L’Equipe. “Dat moet je dan accepteren. Ik wilde laten zien dat het lastig is om zonder mij te spelen. Ik wil iedere wedstrijd spelen en doelpunten maken.”

Dat laatste lukte wonderwel in Brugge. Drie keer trof Mbappé raak tegen Club tussen zijn invalbeurt in de 52ste minuut en zijn derde doelpunt in de 83ste. Goed voor de snelste hattrick ooit in de Champions League van een invaller. De Fransman is ook de vierde invaller die drie keer de netten doet trillen en de eerste sinds Villarreal-speler Joseba Llorente in 2008.

Mbappe had himself a day ??

Maar de strafste statistiek van allemaal is dat Mbappé voortaan door het leven gaat als de jongste speler met minstens vijftien doelpunten in het kampioenenbal. De PSG-aanvaller rondde die kaap op de jeugdige leeftijd van 20 jaar en 306 dagen. Bijna een jaar sneller dan ene Lionel Messi...

15 – Youngest players to score 15 goals in Champions League:



??Kylian Mbappé – 20 years & 306 days



??Lionel Messi – 21 y & 288 d



??Raul – 22 y & 163 d



Early. #BRUPSG

Mbappé zit door zijn Brugse hattrick zelfs al aan zeventien Champions League-doelpunten voor zijn 21ste verjaardag op 20 december. Vijf meer dan landgenoot Karim Benzema, acht meer dan Patrick Kluivert en negen meer dan onder andere Messi en Raul.

?? - Most Champions League goals before turning 21 years old



17 - Kylian Mbappé????

12 - Karim Benzema????

9 - Patrick Kluivert????

8 - Raúl????

8 - Obafemi Martins????

8 - Lionel Messi????

8 - Javier Saviola????

#UCL #CLUPSG

Jong groot

Het is duidelijk: Kylian Mbappé is een recordbreker. Op dit moment zit ‘Donatello’ al aan 93 doelpunten in 173 wedstrijden op clubniveau. Dat is er eentje om de 115 minuten voor zijn carrière en 0,53 doelpunten per match. Maar hoe zit dat met andere wereldspitsen voor hun 21ste verjaardag?

Lionel Messi: 42 doelpunten in 110 wedstrijden (0,38/match)

Cristiano Ronaldo: 27 doelpunten in 151 wedstrijden (0,18/match)

Romelu Lukaku: 74 doelpunten in 184 wedstrijden (0,40/match)

Sergio Agüero: 72 doelpunten in 171 wedstrijden (0,42/match)

Raul Gonzalez Blanco: 73 doelpunten in 179 wedstrijden (0,41/match)

Robert Lewandowski: 41 doelpunten in 80 wedstrijden (0,51/match)

Luis Suarez: 28 doelpunten in 64 wedstrijden (0,44/match)

Mauro Icardi: 14 doelpunten in 43 wedstrijden (0,33/match)

Karim Benzema: 57 doelpunten in 123 wedstrijden (0,46/match)

Wayne Rooney: 55 doelpunten in 180 wedstrijden (0,31/match)