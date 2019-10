Man speelt met vuur en benzine om ongedierte in tuin te verdelgen: gigantische explosie verpest zijn volledige tuin

Een Braziliaanse man en liefhebber van beagles wilde van kakkerlakken in zijn tuin afraken door benzine in het nest te gieten en er brandende lucifers naar te gooien. Het plan om het ongedierte uit te roken was echter niet erg goed doordacht en ontplofte letterlijk en figuurlijk in zijn gezicht. De man en zijn twee honden raakten niet gewond, maar hadden ongetwijfeld nog enkele dagen last van oorsuizen. Het is onduidelijk of de kakkerlakken de explosie hebben overleefd: de insecten staan tenslotte bekend om hun onverwoestbaarheid.