Thorup: “We gaan ons eigen spel spelen tegen Wolfsburg”

Tegen Club Brugge werd het hem niet in dank afgenomen, dus doet Jess Thorup het morgen tegen Wolfsburg niet opnieuw: zich aanpassen. “We geloven in onze eigen sterkte”, vertelde de Gentse coach op de voorafgaande persconferentie. “En dus moeten we ook zo durven voetballen.” Ook als die tegenstander mee aan kop staat in de Bundesliga.

Pittig, dat is wel het minste wat je kan zeggen van het opkomende speelschema van AA Gent. Na een relatief eenvoudige aanloop treffen de Buffalo’s de komende vier weken – en hou u vast – Wolfsburg thuis, STVV uit, Anderlecht uit, Standard thuis, Wolfsburg uit, Genk uit, Antwerp uit, Antwerp thuis en Saint-Étienne uit. “Het is daarom goed dat we zaterdag deze zware periode hebben kunnen inzetten met een zege tegen Waasland-Beveren”, aldus trainer Jess Thorup. “En wat de toekomst betreft: ik bekijk het match per match. Ik ga niet plannen wie wanneer zal spelen. De jongens die op het veld zullen staan, zullen op dat moment er honderd procent klaar voor moeten zijn. Dat is het belangrijkste.”

Geen afwezigen op de laatste training van de Buffalo’s voor AA Gent - Wolfsburg. Foto: BELGA

Revanche tegen oude bekende

Zo ook tegen Wolfsburg. Die Wölfe zijn momenteel co-leider in de Bundesliga, verloren geen officiële match meer sinds begin mei én zijn uiteraard ook die oude bekende die in 2016 de droomcampagne in de Champions League in de achtste finales een halt toeriep. “Zij zijn de favoriet”, wist ook Thorup te melden. “Een ploeg met hun cijfers die zelfs vergeleken wordt met Juventus, dat is gewoon een enorm moeilijke tegenstander. Maar wij geloven in onze eigen sterkte. We hebben een record gevestigd door elf thuiszeges op rij te pakken en dat geeft ons vertrouwen. Ik zeg niet dat er geen kleine aanpassingen zullen zijn, maar onze eigen manier van spelen is de beste manier om iets te rapen tegen dit Wolfsburg.” Iedereen was aanwezig op de laatste training. Morgen start AA Gent in zijn vaste basiself.