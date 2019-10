Rode Duivels voeren voor tiende keer op rij de FIFA-ranking aan (en we lopen zelfs een beetje uit)

De Rode Duivels zullen donderdag op de nieuwe FIFA-ranking voor de tiende opeenvolgende keer op nummer 1 staan. België leidt het landenklassement sinds september 2018.

Sinds de publicatie van de huidige ranking op 19 september speelden de troepen van Roberto Martinez twee wedstrijden. In de EK-voorronde behaalde België tegen zowel San Marino (9-0) als Kazachstan (0-2) een logische overwinning en verzekerde zich zo van kwalificatie voor het Europees kampioenschap van volgende zomer. Met 24 op 24 leiden de Rode Duivels in groep I voor Rusland (21 op 24), dat op 16 november gastheer speelt voor Lukaku en co en waar de groepswinst op het spel staat. Afsluiten doen de Belgen met een thuismatch op 19 november tegen Cyprus.

In het nieuwe FIFA-klassement loopt België (1.755 punten) een klein beetje uit op wereldkampioen Frankrijk (1.726 ptn), de eerste achtervolger. Brazilië (1.715 ptn) en Engeland (1.651 ptn) behouden hun derde en vierde plaats. Uruguay (1.642 ptn) wipt over Europees kampioen Portugal (1.632 ptn) naar de vijfde positie.

Rusland gaat vijf banken vooruit en belandt op nummer 37.