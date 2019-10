“Zenn en Mazel gaan met pensioen, maar jongere honden proberen we te herplaatsen”

Na het overlijden van Paralympiër Marieke Vervoort blijven ook haar twee trouwe viervoeters verweesd achter. Ze waren haar steun en toeverlaat, maar vooral ook hulphonden. “Zenn en Mazzel zijn in rouw, maar Marieke heeft opvang voorzien bij familie, ze kunnen met pensioen gaan”, zegt Gerrit Martens, voorzitter van Canisha vzw, de organisatie die assistentiehonden opleidt.

“Zenn was eigenlijk al te oud om nog dienst te doen als hulphond, hij hielp slechts een klein beetje meer.Ddat Mazzel erbij is gekomen”, zegt Gerrit Martens, voorzitter van Canisha vzw, de organisatie die labradors Zenn en Mazzel trainde. “Zenn en Mazzel zijn uitzonderlijke gevallen. Ze waren al de honden van Marieke en wij hebben ze pas achteraf opgeleid. We doen dat enkel in uitzonderlijke gevallen, normaal is het omgekeerd.”

Mazzel. Foto: if

De organisatie selecteert, socialiseert en traint puppy’s tot volleerde assistentiehonden. Daarna kijken ze welke hond bij welke persoon past. Omdat een assistentiehond opleiden veel tijd, geld en moeite kost, zal bij overlijden van het baasje gekeken worden of de hond iemand anders kan helpen. “Bij jonge honden zullen we kijken of dat lukt. Als de hulphond te oud is, mag hij op pensioen. Veelal is dat bij een familielid van de overledene. We moeten wel zeker zijn dat ze goed verzorgd zullen worden. Als dat niet het geval is, zullen we een andere oplossing zoeken.”

Als een overplaatsing van een jonge hulphond niet lukt, kunnen ze vaak aan de slag als sociale honden. Sociale honden zijn meestal hulphonden die hun training niet hebben kunnen voltooien en dus geen assistentie kunnen verlenen. Wel zijn ze al gesocialiseerd en kunnen ze basiscommando’s opvolgen. Daarom worden ze vaak ingezet als gezelschapsdier in verzorgings- en rusthuizen. “Ook voor mensen met dementie kan een hond een grote meerwaarde zijn. Het contact met dieren geeft ze het gevoel dat ze nog steeds voor iets of iemand kunnen zorgen, het stimuleert hun zelfvertrouwen.”