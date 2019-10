Thibaut Courtois scoort goede punten met sterke match in Champions League: “Hij heeft zijn critici het zwijgen opgelegd”

Na een paar moeilijke weken heeft Thibaut Courtois zich met enkele goede reddingen en een clean sheet tegen Galatasaray weer in de harten van de fans van Real Madrid gespeeld. “Hij heeft zijn criticasters het zwijgen opgelegd”, klinkt het in gespecialiseerde Spaanse pers.

Heel leuke weken waren het de voorbije weken niet voor Thibaut Courtois. De nummer één van Real Madrid en de Rode Duivels werd meermaals op de korrel genomen omdat hij de nul niet kon houden. Tegen Club Brugge werd hij zelfs uitgefloten door de eigen fans nadat bij de rust een 0-2-stand op het bord stond. Achteraf zou blijken dat de Belg met koorts tussen de palen stond.

Maar in Istanbul heeft Courtois weer wat harten gewonnen. Real pakte immers een broodnodige zege - zijn eerste van deze campagne - en had dat voor een groot deel te danken aan Thibaut Courtois, die in de beginfase een paar keer goed pal stond.

Foto: REUTERS

“Eindelijk de Courtois waar de fans op gewacht hebben”

“Thibaut Courtois heeft zijn criticasters het zwijgen opgelegd met een paar goede reddingen”, kopt Marca. “Hij is erin geslaagd de twijfels rond zijn positie als nummer één van Real Madrid te doen vergeten met een sterke prestatie tegen Galatasaray. De Belg stond er toen het team hem het meest nodig had, met twee cruciale saves in de eerste vijf minuten.”

“Eindelijk zagen we de Courtois waar de fans op gewacht hebben”, vindt ook AS. “Hij was de redder in nood met drie uitstekende parades voor de rust. De Belg deed wat verwacht wordt van een keeper van Real en pakte punten voor zijn team. Een goede avond voor zijn moraal.”

Foto: EPA-EFE

Lof van Zidane

Ook trainer Zinedine Zidane gooide na de match met bloemetjes. “Courtois is belangrijk voor ons geweest”, vertelde Zidane. “Galatasaray kreeg twee goede kansen, en hij heeft ons rechtgehouden. Daar redt hij ons, want als we op achterstand waren gekomen, had de match er helemaal anders uitgezien.”

En Thibaut Courtois zelf? Die beweert dat hij helemaal niet wakker lag van die kritiek. Blij met de zege was hij wel. “We moesten hoe dan ook winnen om wat ademruimte te krijgen in de Champions League. Zij hebben een paar kansen gehad die ik goed gepakt heb. (...) Ik stel mezelf nooit in vraag, maar we weten wat voor club Real is. Sommige mensen praten graag. Ik ben alleen geïnteresseerd in opbouwende kritiek.”