Michel Nihoul, verdachte in zaak Dutroux, overleden: “Op zijn 78ste was zijn lichaam op”

Gewezen Brusselse zakenman Michel Nihoul (78) zou overleden zijn. Dat melden de Waalse kranten La Dernière Heure en Le Soir en wordt bevestigd aan onze redactie. De man zou enkele dagen geleden opgenomen zijn in een Brugs ziekenhuis.

LEES OOK. Twintig jaar geleden barstte de zaak-Dutroux los

In 2004 verscheen Michel Nihoul voor het hof van assisen voor zijn vermeende betrokkenheid in de zaak-Dutroux. Voor de ontvoering van kinderen werd hij vrijgesproken. Uiteindelijk werd Nihoul tot vijf jaar cel veroordeeld voor bendevorming in het kader van een drugstrafiek. Door zijn gevuld strafverleden kon hij voor de politierechtbank geen straf met uitstel meer krijgen. In 2006 kwam Nihoul vervroegd vrij en woonde al enkele jaren in Zeebrugge.

Patrick-Bernard Martens fungeerde de laatste jaren als advocaat van Nihoul. Hij bevestigt dat de gezondheidstoestand van zijn cliënt al een jaar achteruitging. “Vorige week heeft zijn vriendin Marleen me gebeld om te melden dat hij er echt slecht aan toe was. Het voorbije jaar heeft hij meermaals in het ziekenhuis gelegen.” Martens herinnert zich Nihoul als een vriendelijk man, die naar de kust gevlucht was om zijn leven na de affaire-Dutroux opnieuw op de rails te krijgen. “Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met kindermisbruik te maken had en was heel verbitterd over die hele heisa. Hij beweerde altijd dat hij in de zaak onterecht is meegesleurd. Hij sprak altijd van “vervolgingswaanzin” van het gerecht. Desondanks denk ik dat hij aan de kust nog een mooi leven heeft gehad, met zijn vriendin. Maar op zijn 78ste was zijn lichaam op.”