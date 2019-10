Pizzabezorger beseft te laat dat hij beter niet aanbelt, zijn reactie gaat nu de wereld rond: “Ik ben een vreselijk mens”

Een Amerikaanse pizzabezorger had al aangebeld bij een huis in Ohio toen hij het bordje ‘niet aanbellen, baby slaapt’ zag. Zijn reactie en uitvoerige excuses wanneer hij zijn fout beseft, werd gefilmd door een deurbelcamera. Die beelden gaan nu de wereld rond.

“Ik ben een vreselijk mens”, flapt de pizzabezorger eruit als hij zijn fout ontdekt. Hij wordt echter meteen gerustgesteld zodra hij hoort dat de baby al een poosje wakker is.

“Wat een lieve man”, klinkt het in de reacties op de beelden. “Hij is zo bezorgd én heeft pizza bij.” Anderen wijzen erop dat je zo’n bel makkelijk kunt uitschakelen via de app of vragen zich af hoe iemand moet laten weten dat hij voor de deur staat. “Moest hij geklopt hebben, zou de hond toch ook hebben geblaft?”

“Ik schrijf er meestal bij dat ze maar moeten bellen als ze aankomen”, klinkt het bij mama Kristin Kay die de beelden deelde. “Dat ben ik blijkbaar vergeten deze keer. Maar meestal wordt de boodschap toch genegeerd. Ik was al blij dat het hem iets kon schelen.”

De bezorger haalde door zijn hartverwarmend gebaar het Amerikaanse nationale nieuws en is nu een echte held geworden. Dat was hij echter al voor velen, alleen al omdat hij pizza levert.

