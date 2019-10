Duizendtal leerlingen, ouders en leerkrachten betogen tegen fusieplannen in Leuven

Leuven - Naar schatting duizend leerlingen, ouders en leerkrachten hebben woensdagmiddag gedemonstreerd tegen het plan van drie Leuvense katholieke scholen - het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut en het Sint-Pieterscollege - om in 2021 te fusioneren. De manifestatie verliep zonder incidenten. Een N-VA-delegatie onder leiding van Lorin Parys betoogde mee.

De manifestanten zijn niet tegen samenwerking en vernieuwing, maar willen dat het fusieplan afgevoerd wordt omdat het geen pedagogische meerwaarde biedt en integendeel “ten koste zal gaan van drie heel goed draaiende scholen die met hun kleinschaligheid kwaliteit leveren”, aldus een leerkracht in een slottoespraak. Het plan is bovendien vaag en niet onderbouwd. “Het is een experiment waarvan de leerlingen als proefdieren gebruikt worden”, aldus een leerling. Een ouder vertelde hoe zijn dochter tijdens een ziekteperiode goed begeleid werd door de leerkrachten van de school en zei te vrezen dat die menselijke aanpak zal verdwijnen in een grootschalige fusieschool. De opkomst maakt volgens de manifestanten andermaal duidelijk dat er totaal geen draagvlak bestaat voor het plan.

Zitacties

Tijdens de manifestatie weerklonken voortdurend slogans als ‘fusie, illusie’ en werden slogans meegedragen zoals ‘Perron 3000: doodlopend spoor’, ‘we missen liever de trein dan onze toekomst’ en ‘perron niet doordacht en draait om macht’. Sinds de directie van de drie scholen precies een maand geleden het fusieplan bekendmaakte werden al herhaaldelijk spontane zitacties gevoerd door leerlingen. De schoolbesturen gingen hierop van start met diverse informatievergaderingen maar die konden de critici niet overtuigen. In het HDC hebben 70 van de 80 leerkrachten laten weten niet te geloven in het plan. De betoging woensdag was een initiatief van Spoorloos 3000, waarin leerlingen, ouders en leerkrachten de krachten hebben gebundeld tegen het plan.

De drie scholen willen een gezamenlijke eerste graad gaan organiseren op een aparte locatie. Voor de 2e en 3e graad zijn nog verschillende scenaro’s mogelijk, afhankelijk van wie mee in het project stapt. De drie scholen bieden op dit ogenblik alleen ASO aan. Omdat ze een brede eerste graad willen creëren hopen ze dat er nog andere scholen uit het Leuvense zullen participeren die ook TSO- en BSO-richtingen aanbieden. De scholen willen hiermee inspelen op de veranderende wereld. “We geloven dat er meer kansen zijn indien we samenwerken met verschillende scholen. Indien we onze expertise en die van hen samen inzetten maken we een verschil voor alle leerlingen in en om Leuven”, aldus de mededeling waarmee de fusie precies een maand geleden werd aangekondigd.

Tegen “één mastodontschool”

In een reactie laat Lorin Parys (N-VA) weten zich tegen het fusieproject te kanten. “We zijn voor de rijke verscheidenheid van het Leuvense onderwijslandschap en tegen de plannen om de eigenheid van drie excellente scholen uit te wissen. Als alle kinderen in één mastodontschool terecht komen krijgen we immers eenheidsworst, terwijl het net de kracht van ons Leuvens onderwijs is dat ouders, leerlingen en leerkrachten kunnen kiezen voor verschillende odnerwijsprojecten. Er is niks ongelijker dan alle kinderen met hun verschillende talenten hetzelfde onderwijs voor te scholen. Vanop Perron 3000 vertrekt een trein zonder bestemming”, aldus Parys, gemeenteraadslid in Leuven én ondervoorzitter van de N-VA.