Prins Laurent opmerkelijke gast op verjaardagsfeest van Helmut Lotti: “Hij heeft mij veel plezier bezorgd”

Antwerpen - Veel reden tot feest bij Helmut Lotti. De artiest vierde dinsdag zijn vijftigste verjaardag en dertig jaar carrière in het bijzijn van vrienden en familie. Uiteraard waren ook een heleboel bekende gasten van de partij in Antwerpen. Zo tekenden onder meer Willy Sommers, Silvy De Bie en Patrick Lefevere present. Al was de opvallendste aanwezige met voorsprong prins Laurent, die Helmut onder grote persbelangstelling feliciteerde met zijn succesvolle carrière. “Ik ben een muziekliefhebber, dus heeft hij mij ook veel plezier bezorgd”, vertelde hij.

De avond zelf stond uiteraard in het teken van muziek. Zo trad Helmut zelf even op en had hij ook een muzikale verrassing voor zijn moeder. Zij kreeg namelijk het allereerste exemplaar van ‘The Golden Collection’, een luxe boxset met maar liefst 21 cd’s en 13 dvd’s die de zanger de afgelopen jaren uitbracht.

