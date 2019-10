Bende doet zich voor als verplegers om ouderen te beroven: Nederlandse politie wil iedereen waarschuwen

Nederland heeft te maken met een “bloedprikbende”. Nepverplegers komen bij bejaarden bloed afnemen, maar roven ondertussen ook het huis leeg. Er zijn al vier incidenten gesignaleerd, maar de politie verwacht niet dat het daarbij zal blijven. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.

“We hebben niet te maken met een paar brutale jongeren, maar met een georganiseerde bende”, zegt Sybren van der Velden, landelijke projectleider-coördinator woninginbraak en heling van de nationale politie, aan het Algemeen Dagblad. Nepverplegers hebben zich al op drie plaatsen in Utrecht en één in Eindhoven aangeboden bij bejaarden om er bloed te komen prikken. Dat deden ze ook effectief, maar ondertussen gingen ze ook met een hoop geld en andere voorwerpen aan de haal. De bende ging al met 3.000 euro, een kluis en een rollator lopen.

Volgens Van der Velden moeten ouderen niet per se bang zijn dat ze achtervolgt of in de gaten gehouden worden. Waarschijnlijk kiezen de daders hun slachtoffers niet specifiek uit. “Ze kiezen ouderen in het algemeen omdat die goed van vertrouwen zijn en slecht zijn in het geven van signalementen.”