Vastgebonden kleuters en opgesloten kinderen: “Er is iets mis met het onderwijs én met sommige leerlingen”

Leerkrachten die kleuters vastbinden aan een stoel en kinderen in de lagere school opsluiten in een kast: in het onderwijs zal je niemand horen zeggen dat die praktijken door de beugel kunnen. “Maar het feit dát het gebeurt, moet alle alarmen laten afgaan. Er is iets mis met het onderwijs én met sommige leerlingen”, zeggen specialisten.