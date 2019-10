KRC Genk krijgt heus sterrenteam tegenover zich: de vermoedelijke elf van Liverpool, met wereldtopper(s) in elke linie

Racing Genk staat vanavond (om 21u) voor een schijnbaar onmogelijke opdracht op de derde speeldag van de Champions League. De Belgische landskampioen ontvangt met Liverpool de titelverdediger van het kampioenenbal. De Reds zijn soeverein leider in de Premier League en dat is ook te zien aan de vermoedelijke opstelling: in elke linie staat (minstens) één wereldtopper.