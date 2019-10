125.000 euro. Op meer hoeven nabestaanden van slachtoffers aanslag Joods Museum niet te rekenen

De daders van de aanslag op het Joods Museum moeten 985.000 euro schadevergoeding betalen. Toch is de kans groot dat de nabestaanden het met veel minder zullen moeten stellen. Want als de daders onvermogend zijn en de verzekeraars niet kunnen tussenkomen om de integrale schadevergoeding te betalen, zal het slachtofferfonds financieel tussenkomen. En dat betekent maximaal 125.000 euro per persoon.