Dealer waarschuwt leerlingen voor gevaren van cannabis: “Het lijkt onschuldig, maar voor je het weet loopt het uit de hand”

Harelbeke / Zwevegem - Een dealer uit Harelbeke die jarenlang kilo’s cannabis dealde, heeft tijdens zijn proces de aanwezige leerlingen gewaarschuwd voor het gevaar van cannabis.

“Het lijkt allemaal onschuldig, maar zonder je het beseft loopt het volledig uit de hand. Dus let op want eenmaal het een verslaving is dan maakt het je leven kapot”, vertelde David L. Het was op vraag van rechter Lieve Scherrens dat L. zich had gericht tot de klas leerlingen die in de zittingszaal zaten tijdens zijn proces.

Half miljoen euro winst

L. stond samen met nog twee bevriende dealers terecht voor grootschalige cannabishandel. “Jullie hebben heel veel levens kapot gemaakt. Sta maar eens stil bij hoeveel schade jullie hebben aangericht aan heel veel jongeren en hun familie”, zei rechter Scherrens.

Begin 2017 werd L. betrapt met 607 gram cannabis op zak. Bij een huiszoeking werd nog eens 857 gram in een frigobox gevonden. Hij bekende dat hij dealde. Hij stockeerde zijn drugs bij een vriend. In de woning van Samuel V. (31) werd op de zolder ruim 3 kg cannabis aangetroffen. De eveneens verslaafde V. kreeg maandelijks 250 euro en ook extra drugs die hij dan op zijn beurt doorverkocht. L. kocht zijn drugs aan samen met Kevin G. uit Zwevegem omdat ze dan een grotere korting kregen. L. riskeert Twee jaar cel, waarvan vijftien maanden effectief. Voor V. en G. werd een voorwaardelijke celstraf gevorderd. Volgens het parket maakte het trio in enkele jaren een half miljoen euro winst. Dat bedrag dreigen de beklaagden terug te moeten betalen. Vonnis op 19 november.