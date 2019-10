Het ene lijk na het andere valt uit de kast: Trump zinkt weg in het moeras Oekraïne

President Donald Trump begint stilaan echt een probleem te krijgen. In het kader van het impeachment-onderzoek tegen de president valt het ene na het andere lijk uit de kast. De getuigenissen over de manier waarop hij Oekraïne probeerde te dwingen een corruptieonderzoek naar de zoon van zijn rivaal Joe Biden te openen, waren al ontluisterend. Die van de Amerikaanse ambassadeur in Kiev woensdag zelfs vernietigend. Trump heeft het over een lynchpartij. Hij heeft wel zelf het hoofd in de strop gestopt die hem stilaan lijkt te wurgen.