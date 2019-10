AA Gent staat voor zware klus tegen Wolfsburg: enkel Juventus heeft betere statistieken dan Duitsers

Morgenavond ontvangt AA Gent het Duitse Wolfsburg. En reken maar dat de ‘Die Wölfe’ op hun hoede zijn voor de thuisreputatie van de Buffalo’s. VFL-coach Oliver Glasner toont heel veel respect voor het team van Jess Thorup: “AA Gent is voor eigen publiek enorm sterk: ze wonnen hun laatste elf thuisduels, dat zegt genoeg.” Anderzijds is Wolfsburg al 20 machten op een rij ongeslagen.

Daarnaast is ook de tactische aanpak van Thorup niet onopgemerkt gebleven tijdens de voorbereiding van Wolfsburg op dit derde groepsduel: “Hun middenveld is ronduit indrukwekkend en staat in een ruit, bovendien hebben ze met Yaremchuk en Depoitre twee zeer sterke spitsen die steeds gevaarlijk voor doel opduiken. Er wacht ons dan ook een harde noot om te kraken maar we verheugen ons enorm op dit duel en hopen op een zelfde resultaat als drie jaar geleden.”

Begin 2016 stonden beide teams inderdaad al eens tegenover elkaar toen AA Gent overwinterde in de Champions League. Middenvelder Maximilian Arnold was toen ook van de partij: We wonnen toen met 2-3 en hadden vooral voor rust de partij perfect onder controle maar we verzuimden om er 0-4 van te maken en werd het nog spannend toen ze terugkwamen tot 2-3.”

Ondertussen is Wolfsburg wel al 20 matchen op rij ongeslagen, ook al een indrukwekkende statistiek die in de Duitse media uitgebreid wordt belicht, al relativeert Arnold die fraaie reeks: “We zijn inderdaad 20 matchen op rij ongeslagen, enkel Juventus heeft nog enkele zeges meer dan ons maar wellicht zijn zij toch nog net wat beter dan ons (lacht). Ik denk dat dit vooral in de media speelt. We zijn echter moeilijk te bekampen en het is niet evident om ons te verslaan, dat bleek ook in Leipzig. Toen hebben we echt de tegenstander achteruit kunnen duwen en dat gaf me wel een goed gevoel. Nu moeten we proberen te bevestigen!”

Arnold denkt bovendien dat de partij van morgenavond mogelijks al beslissend kan zijn voor de eindrangschikking in de groepsfase: “ De onderlinge duels kunnen doorslaggevend zijn in de eindafrekening dus hopen we hier ook een goed resultaat neer te zetten zodat we toch zeker Europees kunnen overwinteren. In de Europa League ontmoet je echter alleen maar sterke ploegen. Dat hebben we bijvoorbeeld ook gemerkt in Saint-Etienne en morgen wacht er ons ongetwijfeld ook een heel zware partij. Je mag ook niet constant kijken naar het klassement maar als we op hetzelfde elan doorgaan, moet er zeker iets te halen vallen.”

Anderzijds houdt coach Glasner toch ook een slag om de arm want de snelle opeenvolging van wedstrijden houdt ook risico’s in en de Oostenrijker sluit dan ook niet uit dat hij aan het roteren gaat: “We hebben een heel zwaar programma met vier duels in de volgende negen dagen. Daarom zullen we natuurlijk hier en daar jongens ook eens wat rust gunnen. We missen ook Felix Klaus die geblesseerd achter bleef in Wolfsburg. Die zware belasting moeten we zeker goed managen en we zullen dan ook bekijken wie en wanneer we zullen laten rusten. Zondag wacht er ons ook de match tegen Augsburg.”