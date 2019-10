Donald Trump heft sancties tegen Turkije opnieuw op

De VS hebben hun sancties tegen Turkije vanwege het Turkse offensief in Syrië opgeheven. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daartoe het bevel gegeven. Dat heeft hij woensdag bekendgemaakt. Volgens Trump heeft Turkije een permanente wapenstilstand in het noorden van Syrië aangekondigd.

“Ik heb het ministerie van Financiën de opdracht gegeven alle sancties op te heffen die op 14 oktober waren opgelegd in reactie op de eerste offensieve stappen van Turkije tegen de Koerden”, zei de Amerikaanse president tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “Tenzij er iets gebeurt, waar we niet blij mee zijn”, waarschuwde Trump nog.

“We hebben de olie beveiligd en daarom zal een klein aantal Amerikaanse troepen in het gebied blijven waar ze de olie hebben”, aldus nog de president.

De VS hadden aangekondigd hun troepen uit het gebied te zullen terugtrekken, waarna het Turkse offensief begon. De Turkse operatie was gericht op de Koerdische militie YPG, een bondgenoot van het westen in de strijd tegen Islamitische Staat (IS). Trump werd ervan beschuldigd de YPG in de steek te laten, wat hij categoriek ontkende.

“Wow, wat een fantastisch resultaat”

De Amerikaanse president zei woensdag dat hij met de bevelhebber van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), die door de YPG worden gedomineerd, had gesproken. Volgens hem was generaal Mazloum Abdi “dankbaar” voor het engagement van de Verenigde Staten. “We hebben de levens van vele, vele Koerden gered”, aldus Trump.

“De aankondiging van vandaag valideert onze handelswijze”, aldus nog Trump. “Nu zeggen de mensen: wow, wat een fantastisch resultaat.”

De VS leverden naar de woorden van Trump “een grote dienst” aan de strijdende partijen in het gebied. “We hebben goed werk geleverd voor hen allemaal en nu zijn we weg”, zei hij. “Laat iemand anders vechten over dit met bloed bevlekte zand.”

Eerder had hij al op Twitter een “groot succes aan de Turkije/Syrië-grens” aangekondigd. “Veiligheidszone geschapen! Staakt-het-vuren heeft standgehouden en gevechtsmissies zijn gestopt. Koerden zijn veilig en hebben erg mooi met ons samengewerkt”, aldus Trump.

Ook zei hij dat de gevangengenomen IS-strijders veilig zijn opgesloten. Trump sprak Jim Jeffrey tegen, de Amerikaanse speciale gezant voor Syrië en de coalitie tegen IS. Jeffrey zei eerder in het Huis van Afgevaardigden niet te weten waar die ontsnapte IS-gevangenen zijn. Sinds het begin van het Turkse offensief zijn meer dan 100 IS-aanhangers gevlucht uit gevangenissen in het noorden van Syrië.

