David Beckham onthult plannen voor zijn nieuw voetbalstadion in Miami met palmbomen op het dak

Inter Miami, de Amerikaanse voetbalclub van David Beckham, heeft zijn plannen voorgesteld voor een spectaculair nieuw stadion waarin het team in 2022 zou willen spelen. De voetbaltempel met 26.000 zitjes zou zo’n 966 miljoen dollar - 868 miljoen euro - kosten.

Vanaf volgend seizoen maakt Inter Miami zijn debuut in de Major League Soccer. Een coach is er nog niet, een stadion ook niet. Het team van David Beckham zal de eerste twee jaar zijn intrek nemen in een nog te bouwen kleiner stadion waar vroeger het Lockhart Stadium stond, vanaf 2022 zou Inter Miami dan naar zijn definitieve nieuwe voetbaltempel verhuizen: het Miami Freedom Park. En dat belooft een pareltje te worden, zo blijkt uit beelden die de club vandaag heeft vrijgegeven.

Het Miami Freedom Park moet een hypermodern stadion worden met 26.000 zitjes in een publiek park van 58 hectare. Het stadion heeft gigantische videoschermen langs de binnen- en buitenzijde en op het dak staan rooftop bars met palmbomen. Kostenplaatje: zo’n 966 miljoen dollar - 868 miljoen euro.