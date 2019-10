Stewardess Nidhi herkent man die haar hielp tijdens aanslagen in Zaventem

Twee weken geleden lanceerden Frances Lefebure en Faroek Özgünes live op tv een grote zoektocht in Vlaanderen en daarbuiten voor Make Belgium Great Again. Zij wilden Nidhi Chaphekar helpen, de Indische stewardess die 3 jaar geleden onbedoeld hét gezicht werd van de aanslagen in Zaventem. Nidhi was al een tijd op zoek naar nog één iemand die haar geholpen had na de ontploffing. En die werd nu gevonden.

Na de oproep kreeg het Make Belgium Great Again-team honderden tips binnen. Er waren een vijftal serieuze pistes die volledig uitgespit en onderzocht zijn, ook samen met Nidhi. Deze week werden haar de drie laatste mogelijke mannen voorgesteld. Bij de eerste twee foto’s kwam er bij Nidhi een resolute “nee”. Bij de derde man toonde ze onmiddellijk herkenning en emotie. Het gaat om Luc Lowel, uit Zoutleeuw. Luc was die dag inderdaad aanwezig in Zaventem voor zijn werk bij Securitas.

“Ik was inderdaad op die plaats in de luchthaven. Ik herinner mij dat er een gewonde dame lag, maar mijn focus ging vooral uit naar een kleine jongen die vlakbij lag. Ik ben zelf een paar jaar geleden een dochtertje verloren door een verkeersongeluk en ik wilde er alles aan doen om dit kereltje er door te krijgen”, zei Luc Lowel. “Voor mij voelt het alsof ik gewoon mijn werk deed. Er waren zoveel andere mensen die nog veel meer gedaan hebben. Uiteraard doet het me plezier dat ik een verschil heb kunnen maken voor Nidhi. Maar ik denk dat we dit verhaal vooral moeten opdragen aan alle hulpverleners, professioneel of vrijwilliger, die daar op dat moment boven zichzelf uitgestegen zijn. Zoveel mensen hebben die dag zichzelf op de tweede plaats gezet en zijn tot het uiterste gegaan om voor anderen te zorgen.”

Binnen een aantal weken staat er alvast een ontmoeting gepland tussen Nidhi en Luc in België.