Affiche met doodsbedreigingen: Dries Van Langenhove dient klacht in

Kamerlid Dries Van Langenhove dient klacht in tegen onbekenden nadat in de stationsbuurt van Gent Dampoort affiches zijn opgedoken met doodsbedreigingen. Op een affiche staat het opschrift “Gezocht: dood of levend” onder een foto van een gewapende Van Langenhove. De NMBS laat de affiches verwijderen.