Onderzoek naar verdacht overlijden vrouw in Grembergen: zoon aangehouden

Appels - De zoon van de vrouw van wie het lichaam dinsdag aangetroffen werd in het Oost-Vlaamse Grembergen, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het lichaam werd dinsdagmorgen aangetroffen in een woning in de straat Grootzand in Grembergen. Het ging om een verdacht overlijden en politie en parket gingen na of er sprake was van kwaad opzet. De wetsarts kwam ter plaatse, samen met het labo, het parket en de onderzoeksrechter.

De 49-jarige zoon van het slachtoffer werd opgepakt en is na verhoor aangehouden door de onderzoeksrechter. Het parket geeft geen verdere details over de zaak.

Het gaat om een man met een mentale beperking. Hij werd aangehouden voor doodslag en hij zal psychiatrisch onderzocht worden.