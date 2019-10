Oktobermaand met veel regen achter de rug, maar grondwaterpeil staat nog te laag

We hebben een natte oktobermaand gehad. Toch is er bijlange nog niet genoeg regen gevallen om het grondwaterpeil weer op niveau te brengen. “Vooral in Limburg en Vlaams-Brabant stond het waterpeil begin deze maand nog dramatisch laag”, zegt Kathleen Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

“Officiële cijfers zijn er pas begin november, want dan worden nieuwe metingen gedaan. De regen zal het waterpeil ongetwijfeld hebben doen stijgen. Maar nog lang niet genoeg. Vooral in Limburg en delen van Vlaams-Brabant staat het waterpeil nog altijd dramatisch laag”, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.

Volgens het KMI is oktober nat geweest, maar niet meer dan gemiddeld. We hebben tot nu toe 17 dagen met regen gehad, terwijl het gemiddelde op 16,6 ligt. En ook de hoeveelheid neerslag is min of meer normaal voor de tijd van het jaar.

De achterstand die het grondwater door de droge zomer van 2018 heeft opgelopen, is dus in 2019 nog altijd niet ingehaald. “Daarvoor zouden we een dertiende en een veertiende maand moeten hebben met veel regen”, zegt weerman Frank Deboosere.