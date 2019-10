Inbreker gooit hond uit raam van tweede verdieping, baasje blijft verdwaasd achter: “Dit heeft mijn hart gebroken”

Een dertigjarige Britse man riskeert een gevangenisstraf nadat hij bij een vrouw inbrak en haar hond uit het raam gooide. “Het is een kleine, weerloze, puppy die niemand kwaad zou doen. Dit heeft mijn hart gebroken.”

Daniel Williams (30) stuurde een bericht naar Jordanna Davies om haar te melden dat hij buiten haar huis stond te wachten. Maar de vrouw stuurde terug dat ze niet thuis was. Enige tijd later belde een buurman de vrouw op om te zeggen dat hij een man had gezien die probeerde in te breken. Hij had een raam ingegooid en gooide daarna haar hondje vanop de tweede verdieping naar beneden.

De vrouw haastte zich naar huis en vond haar hondje onder het bloed terug. Hij had verwondingen aan de benen en heup. De vrouw kon onmogelijk alle kosten voor de operaties betalen en startte een gofundme-pagina om het geld in te zamelen. “Heel het incident heeft me enorm veel stress bezorgd. Ik voel me niet meer veilig nu ik weet dat hij zomaar binnen kon. Dobbie is een kleine, weerloze puppy die niemand kwaad zou doen. Mijn hart is gebroken.”