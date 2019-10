Zusters komen met bijzonder nieuw product: trappistenbiershampoo

De shampoo werd ontwikkeld na onderzoek van het Instituut Meurice dat aantoonde dat bepaalde onderdelen in bier het natuurlijke volume van haar zouden stimuleren en het haar glanzig zouden maken. De trappistinnen produceren al 55 jaar afwasmiddelen om in hun levensonderhoud te voorzien. In de loop der jaren voegden ze daar ook shampoo, badschuim en toilet- en glycerinezeep aan toe, onder de merknaam TRAPP. Wie graag een flesje trappistenbiershampoo wil, kan terecht op de webshop trapp.be of in de abdijwinkel.