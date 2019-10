Bestuurder staat stil in file en krijgt plots schrik van zijn leven door aanstormende vrachtwagen achter zich

Michael Evans had maandag het geluk meer dan ooit aan zijn zijde. De Brit kreeg op de A5 richting Tamworth even te maken met stilstaand verkeer. Een vrachtwagenchauffeur die achter hem reed, kreeg de opstopping echter veel te laat in de gaten en reed hard in op de personenwagen. Een dashcam van Evans kon het schokkende ongeval vastleggen.