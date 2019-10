Twee zwaargewonden bij vechtpartij op parking langs E40 in Wetteren

Wetteren - Bij een vechtpartij op de parking langs de E40 in het Oost-Vlaamse Wetteren zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee Soedanese mannen zwaargewond geraakt. Dat bevestigt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen woensdag. De daders zijn voorlopig spoorloos.

De feiten gebeurden rond 1.30 uur in de nacht van vrijdag op zaterdag op de parking van de E40 in de richting van Gent. Er waren volgens de eerste vaststellingen zes personen betrokken bij een vechtpartij. Het zou gaan om drie Eritreeërs en drie Soedanezen. De aanleiding van het conflict is niet duidelijk, maar twee mannen uit Soedan werden met zware verwondingen aangetroffen en overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeerden niet in levensgevaar, één van de mannen was neergestoken met een mes en de andere had breuken opgelopen.

De twee slachtoffers werden na verzorging verhoord en mochten daarna beschikken. Politie en parket zijn op zoek naar de andere betrokkenen.