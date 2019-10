Ooit dicht bij Club Brugge, nu bijna 40 miljoen waard: deze man moet Standard vanavond in de gaten houden

Herinnert u zich Filip Kostic (26) nog? Zeven jaar geleden leek hij de troonopvolger van Dirar bij Club Brugge te worden, nu komt Standard hem alsnog tegen. Bij Frankfurt weliswaar, waar hij de sensatie is.

Hij heette aanvankelijk een moeilijke jongen te zijn. Een jongen die de kantjes ervan af liep op training. Maar Club Brugge zag in 2012 toch een grote toekomst voor de toen 19-jarige linkspoot. Voor nog geen miljoen euro wou blauw-zwart hem weghalen bij het Servische Radnicki Kragujevac, als vervanger van Dirar, maar exuberante makelaarseisen maakten dat de deal niet doorging. Vanavond komt Standard hem nu toch tegen. Niet in België, maar bij Frankfurt in de Europa League. Tegenwoordig is Kostic daar de publiekslieveling en met voorsprong de meest waardevolle speler. Gespecialiseerde sites schatten zijn waarde momenteel op bijna 40 miljoen euro. Frankfurt deed een koopje: afgelopen zomer werd zijn aankoopoptie bij Hamburger SV voor ongeveer 6 miljoen euro gelicht, dat bovenop een huursom van 1,2 miljoen euro. Achteraf gezien een habbekrats.

“Filip is een echte meevaller en met zijn dynamiek, vastberadenheid en flexibiliteit had hij een groot aandeel in ons seizoen”, zei sportief directeur Fredi Bobic nog in mei. Vooral Europees gooide de club toen hoge ogen: Chelsea kon Frankfurt pas na penalty’s uitschakelen in de halve finales van de Europa League.

Twee degradaties

In Frankfurt vond Kostic rust na een heuse zwerftocht. Hamburg had in de zomer van 2016 nog 14 miljoen voor hem betaald aan Stuttgart. Maar het onstabiele klimaat bij beide clubs, met in totaal vier verschillende trainers, hielp hem niet. Na twee degradaties in Duitsland met Stuttgart en Hamburg was het best opvallend dat Frankfurt alsnog iets zag in Kostic. Maar wie laatst lacht, best lacht. Hij ligt er ondertussen onder contract tot 2023. “Hij had mij meteen overtuigd als voetballer en als mens”, sprak coach Hütter eerder over hem. “En hij heeft alle criticasters lik op stuk gegeven.”

Tegenwoordig is Kostic onmisbaar voor Frankfurt. Bij de Duitsers scoorde hij dit seizoen drie keer in de kwalificatiematchen voor de Europa League. In de Bundesliga leverde hij evenveel assists. Ook bij de Servische nationale ploeg is hij een vaste klant, al scoorde hij daar nog maar twee keer in 35 interlands. Benieuwd of hij vanavond – samen met Kamada (ex-STVV) – de Europese plannen van Preud’homme en Standard kan fnuiken.