Ook in ons land twee besmettingen met listeriabacterie die in Nederland drie dodelijke slachtoffers maakte

De vleesfabriek van Offerman in Nederland is nog steeds gesloten. Foto: EPA-EFE

Er zijn in ons land twee mensen besmet geraakt met exact dezelfde listeriabacterie die in Nederland drie dodelijke slachtoffers maakte en een miskraam uitlokte. Dat blijkt uit onderzoek van Gezondheidsinstituut Sciensano, die een staal van de Nederlandse bacterie heeft vergeleken met stalen van Belgische patiënten.

Het gaat om een vrouw van 97 jaar en een vrouw met de Nederlandse nationaliteit die een week voor haar hospitalisatie in Antwerpen een baby’tje kreeg. Beide vrouwen zijn besmet geraakt in 2018.

Begin deze maand barstte het vleesschandaal los in Nederland, toen bleek dat over een periode van twee jaar twintig mensen besmet raakten met listeria nadat ze charcuterie aten uit een fabriek van Offerman, dochterbedrijf van het Belgische Ter Beke. Dat vlees belandde ook hier in supermarkten Aldi en Albert Heijn. Het vlees is uit de rekken gehaald en de bewuste fabriek in Nederland is nog steeds dicht.

Hoe het de twee Belgische gevallen is vergaan, weet Sciensano niet. Listeriose is geen meldingsplichtige ziekte, dus het bevoegde Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de patiënten niet verder op. Dat gebeurt enkel bij een grotere uitbraak. “De meeste dokters sturen ons wel een staal als ze met listeriose te maken hebben”, zegt Wesley Mattheus van Sciensano. “Maar we kunnen niet met honderd procent uitsluiten dat er dodelijke slachtoffers zijn gevallen door de bacterie uit die fabriek.”