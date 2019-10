Liverpool-fans hangen beschamende en obscene foto van Divock Origi omhoog in Genk: “Volkomen onaanvaardbaar”

De Liverpool-fans hebben zich in Genk niet van hun mooiste kant laten zien: voor de wedstrijd hingen ze een beschamende en obscene foto van Divock Origi omhoog. De banner werd snel verwijderd maar het kwaad was geschied en bij de club zaten ze verveeld met de situatie. Er werd meteen een onderzoek gestart.

Op de banner werd een gefotoshopte Divock Origi naakt afgebeeld naast de Champions league-trofee. Los van het bedenkelijke niveau komt deze banner op een zeer ongelukkig moment, aangezien in Engeland heel wat te doen is over racisme. De club liet in een statement dan ook weten dat het “snel de banner liet verwijderen omdat het beeld een racistisch stereotype bestendigde”.

“Dit is volkomen onaanvaardbaar”, klinkt het nog in de verklaring van de club. “Liverpool veroordeelt deze aanstootgevende banner. We hebben werken nu samen met de lokale autoriteiten en het stadionteam in Genk om de verantwoordelijken te identificeren en te sanctioneren.”