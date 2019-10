Jongetje (9) beschuldigd van vijfvoudige moord vraagt snikkend aan advocaat wat moeilijke woorden betekenen

In de Amerikaanse staat Illinois staat een negenjarige jongen terecht voor de moord op vijf familieleden. Hij wordt verdacht van brandstichting waardoor vijf familieleden in één nacht stierven. De jongen moest dinsdag voor de rechtbank verschijnen en kwam met zijn hoofd amper boven de leuning van zijn stoel uit.

Kyle Alwood (9) moest dinsdag voor de rechtbank verschijnen voor de moord op vijf familieleden. De jongen zou opzettelijk brand gesticht hebben in een mobile home waarbij hij een broertje, zusje, vader, overgrootmoeder en nichtje verloor.

“Mensen maken fouten en dat is wat dit is. Ja, het was een drama. Maar daarvoor moeten we niet heel zijn leven weggooien”, zei de moeder van de jongen tegen CBS News. De moeder beschreef het hartbrekende moment waarop ze afscheid moest nemen van haar kinderen. “Ik stond aan het raam en zei sorry tegen mijn kinderen dat ik ze niet kon redden. ‘Mama is hier en ik hou van jullie.’ Ik hoop dat ze dat gehoord hebben.”

Volgens de vrouw werd bij haar zoon schizofrenie, ADHD en een bipolaire stoornis vastgesteld. De jongen ging na de eerste dag wenend de rechtszaal buiten samen met zijn grootvader. De zaak krijgt in de Verenigde Staten veel kritiek.

Volgens advocaten zouden kinderen die nog in de Kerstman geloven niet in staat zijn opzettelijk iemand te vermoorden. De advocaat van de jongen moest hem zelfs enkele woorden uitleggen. Zo begreep het kind de woorden ‘vermeende’, ‘brandstichting’ en ‘residentie’ niet.