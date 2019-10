Mannen blijven jongens, ook op het hoogste niveau: Batshuayi krijgt na doelpunt wel erg intieme tik van ploegmaat

Op de derde speeldag in groep H van de Champions League ging Ajax woensdag in eigen huis nipt onderuit tegen Chelsea. Gouden wissel Michy Batshuayi was de matchwinnaar in de 86e minuut met een fraai doelpunt, al was er op sociale media vooral heel wat te doen over de viering van ploegmaat Jorginho.

In de 86e minuut vond Pulisic in de zestien een wachtende Batshuayi, die de bal van dichtbij staalhard via de lat in doel pegelde. Bij het vieren van zijn doelpunt kreeg de Rode Duivel echter een tik van ploegmaat Jorginho in zijn edele delen. Voetbalhumor of mannen die kleine jongens blijven, ook op het hoogste niveau...

Batshuayi kon er alvast om lachen en zette het filmpje zelf online: