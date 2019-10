Jury moet zich buigen over “moeilijke jeugd” van beschuldigde Pokémonmoord: “Hij wil alleen het negatieve onthouden”

Zijn moeilijke jeugd. Daar moet de jury volgens Jonny Van Den Broeck (28) straks rekening mee houden als ze hem berecht voor de moord op Shashia Moreau (20). Maar volgens zijn familie die woensdag in de assisenzaal kwam getuigen, viel dat allemaal best mee: “Hij wil alleen het negatieve onthouden.”

Jonny Van Den Broeck is niet in een gouden wieg geboren. Zelf is hij altijd de eerste om dat dik in de verf te zetten. Zijn moeder Anne was vanaf haar vijftiende verzot op heroïne en zijn vader John ...