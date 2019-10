Chef Voetbal Ludo Vandewalle na zware nederlagen van Genk en Club Brugge in Champions League: “Weinig te verwijten”

Zo levert de derde speeldag van de Champions League een 1-9 op voor de Belgische clubs tegen PSG en Liverpool, de absolute top in Europa. Daar kunnen veel theorieën over worden geuit maar het kwaliteitsverschil is gewoon te groot. We hadden in Brugge Mbappé om dat in de verf te zetten. In Genk was het die hemelse doorsteekpass achter het steunbeen van Firmino in de eerste helft die dat even benadrukte.