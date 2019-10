Hebben smokkelaars verzegeling koelwagen omzeild en wie zijn de slachtoffers? Federaal parket opent onderzoek na vondst van 39 lichamen in vrachtwagen

Hebben mensensmokkelaars een manier ­gevonden om de be­veiliging en verzegeling van koelcontainers te omzeilen? Het lijkt ­erop, nu in het Britse ­Essex 39 lichamen aangetroffen werden in een container die zeer waarschijnlijk via de haven van Zeebrugge passeerde. Het federaal parket opent een ­onderzoek.