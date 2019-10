Kooivechtster geeft kleuters vanaf 2,5 jaar les in vechtsport: “Zo maak je hen weerbaar”

Deurne -

Dat Mixed Martial Arts (MMA) een gevechtssport voor alle leeftijden is, bewijst MMA-vechtster Cindy Dandois (35) in haar nieuwe sportschool Lynx in Deurne. Daar organiseert ze lessen voor kinderen, jongeren, vrouwen, volwassenen én de allerkleinsten. Vanaf 2,5 jaar oud kunnen kleuters bij haar terecht voor de eerste kneepjes van het vak.