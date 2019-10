Niet om mee te lachen

Van Parijs tot Hongkong en van Londen tot Libanon: overal ter wereld duiken bij straatprotesten plots betogers op met clownsmaskers. Doorgaans niet de jolige clown op het typische verjaardagsfeestje, maar wel de griezelige versies.

De maskers uit de film V for Vendetta, die niet toevallig rond vrijheidsstrijder ‘V’ draait, zijn al langer in trek, maar ook de film Joker – over de moorddadige clown en aartsvijand van Batman – heeft betogers blijkbaar geïnspireerd. De anderen lijken vooral het punt te willen maken dat hun leiders meer clown zijn dan iets anders. (jvde)