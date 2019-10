Indonesische oppositieleider wordt lid van nieuw kabinet: “Een donkere dag voor de mensenrechten”

Politieke tegenstanders die de strijdbijl begraven en samen gaan besturen. Het gebeurt zelden. De Indonesische president Joko Widodo waagt zich eraan en gaf zijn aartsrivaal een sleutelpositie in de nieuwe regering. Daarbij kiest hij wel voor een man met een uiterst bedenkelijke mensenrechtenreputatie.

Ex-generaal Prabowo Subianto mag zich de nieuwe defensieminister van het land noemen. Zowel in 2016 als in april van dit jaar deed hij een gooi naar het presidentschap. In beide campagnes moest hij zijn meerdere erkennen in Widodo.

Subianto werd als voormalige schoonzoon van de overleden dictator Suharto beschuldigd van ontvoering en marteling van activisten in 1998. Als commandant van de speciale eenheden zou hij ook betrokken zijn geweest bij wreedheden in Oost-Timor, een voormalige provincie die in 2002 onafhankelijk werd.

Volgens critici verraadt Widodo met de keuze voor de 68-jarige Subianto zijn bereidheid om kost wat kost zijn economisch beleid uit te voeren. Ook als burgerlijke vrijheden daarvoor moeten wijken. Vorige maand trokken tienduizenden studenten de straat op om te demonstreren tegen zijn beleid. Er vielen enkele doden en honderden gewonden. Maar daar lijkt Widodo zich weinig van aan te trekken. Amnesty International noemt de samenwerking voor zijn – vroegere – aartsrivaal “een donkere dag voor de mensenrechten in Indonesië.”(agg)